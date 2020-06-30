Абухба о Зурабе Ачба: патриот профессии и коллектива

Радио Абухба о Зурабе Ачба: патриот профессии и коллектива

В Абхазии сегодня прощаются с главным врачом военного госпиталя минобороны Абхазии Зурабом Ачба, который скоропостижно скончался в субботу 27 июня.

Зураба Ачба Вячеслав Абухба знал с молодых лет, с тех пор, как он после окончания института прибыл в городскую больницу и проходил там интернатуру.

"Мы были потрясены вестью о такой безвременной утрате. Это квалифицированный, грамотный врач, хороший товарищ и гражданин. Все это в совокупности позволяет говорить, что это большая потеря для нашего медицинского сообщества и всей республики. Мы неоднократно ездили в различные зарубежные служебные поездки, где Ачба всегда демонстрировал свои знания, что позволяло окружающим смотреть на него, как на зрелого доктора, знающего свое дело. Он пользовался авторитетом среди медиков… Он был большим патриотом своей профессии, своего коллектива, отстаивал материальные возможности больницы. Возможно это в какой-то степени и повлияло на внезапную смерть", - сказал Абухба.

Вячеслав Абухба вспоминает Ачба вне работы как прекрасного собеседника, балагура, как человека, понимающего юмор.

"Он хорошо знал историю своей страны и мировую историю. С ним было интересно беседовать на любую тему. В компании он был незаменимым человеком. В неформальной обстановке проявлялись его лучшие человеческие качества.

Зураб Ачба родился в 1965 году в Очамчыре, окончил Лечебный факультет Тбилисского Государственного медицинского института в 1989 году.

Он был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске. С 1998 по 2010 годы – главный врач Гулрыпшского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году.