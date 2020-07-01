Турагент Мкртчян сказал, когда Россия может открыть авиасообщение

Член Президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы Минтранса России о сроках возобновления авиасообщения между странами.

Радио Турагент Мкртчян сказал, когда Россия может открыть авиасообщение

Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих во вторник, 30 июня.

Член Президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik высказал предположение, когда Россия может возобновить авиасообщение.

"С 15 июля я не вижу начала авиасообщения. Турция готова нас принимать с 22 июня. И первые рейсы из Казахстана уже полетели, на старте Белоруссия и Украина. Первые рейсы с отдыхающими уже полетели в Турцию. Во всех аэропортах Турции по прибытию у всех людей берутся тесты на коронавирус. Все, у кого эти тесты показывают отрицательный результат, допускаются на курорты. Отели все открыты, температура воды хорошая для купания. Поэтому Турция готова. Откроет ли Россия границы 15 июля? Конечно нет! Идет переговорный процесс. По моим сведениям это состоится не раньше конца августа", - сказал эксперт.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми граждан возвращают на родину.

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