Асафов о голосовании по поправкам в Конституцию России: ожидаем большой "трафик"

О том, как проходит голосование по внесению поправок в Конституцию России в эфире радио Sputnik рассказал официальный представитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Александр Асафов.

Радио Асафов о голосовании по поправкам в Конституцию России: ожидаем большой "трафик"

В целом со всеми электоральными нововведениями процесс длится уже седьмой день подряд. Чем волеизъявление сегодня отличается от других дней, в эфире радио Sputnik рассказал официальный представитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Александр Асафов.

"Голосование проходит штатно… Конечно, семь дней такой электоральный марафон, проводится впервые. Люди немного устали. Но сегодня важный и ответственный день. Мы ожидаем большой "трафик", много людей на участках. Многие выбрали дистанционное голосование, многие обратились к надомному голосованию", - рассказал Асафов.

По словам Александр Асафов на участках работают международные наблюдатели. Это представители Франции, Бельгии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Камеруна и других африканских стран.

"Безусловно из очень интересуют все новые обстоятельства волеизъявления, которые на этом голосовании существуют. Это и соблюдение санитарных норм, и обеспечение безопасности, и разведение потоков, и соблюдение социальной дистанции. Это и тотальный контроль, видеофиксация, поскольку такого нигде нет. За этим с интересом наблюдают. И конечно же опыт электронного дистанционного голосования, потому что для многих стран это новое. И конечно они перенимают опыт того самого московского золотого стандарта наблюдения, который позволяет обеспечить прозрачность, открытость и законность голосования", - отметил представитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве.

По данным ЦИК России, средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию уже превысила 60%, "за" поправки проголосовали 72,92%.

Более 1300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Сухуме к 14:00 среды, рассказал советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов.