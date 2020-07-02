Гражданин и начальник: Ажиба о мерах поддержки граждан Абхазии

Начальник юридического управления Минфина республики Иатыр Ажиба в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил детали распоряжений, принятых Кабмином в качестве мер, обеспечивающих стабильность бюджетной системы и поддержку предпринимателей в период пандемии коронавируса.

Радио Гражданин и начальник: Ажиба о мерах поддержки граждан Абхазии

Кабинетом Министров Абхазии приняты два распоряжения, направленные на поддержку бизнеса и граждан Абхазии во время пандемии коронавируса. Один из документов предусматривает льготы при аренде республиканского имущества, второй – приоритетные направления финансирования расходов бюджетов.

Как отметил Иатыр Ажиба, пока сложно оценить эффект от этих распоряжений, но для тех, в отношении кого документы приятны это должно стать подспорьем.

"Представленные меры, в первую очередь, направлены на предоставление возможности уменьшить финансовую и экономическую нагрузку на арендаторов. Для каждого в отдельности арендатора предоставленная льгота будет носить частный эффект и характер", - отметил Ажиба.

Как сообщил Иатыр Ажиба, Минфин проводит оценку финансовых последствий для государства. Снижение доходов государства в части отсрочки и рассрочки или частичной уплаты арендных платежей ведет к снижению поступающих средств в размере около 70 миллионов рублей.