Альштейн рассказал, достаточно ли будет одной вакцины от CОVID -19

Как учесть мутации коронавируса при создании эффективной вакцины, и надо ли разрабатывать новый препарат от каждого нового штамма в случае второй волны заболеваемости в мире или вспышек в отдельных странах, рассказал вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альштейн.

Радио Альтштейн рассказал, достаточно ли будет одной вакцины от CОVID -19

Изменчивость вируса COVID-19 меньше, чем у гриппа, и этим определяется возможность создания вакцины, которая будет защищать на протяжении достаточно длительного времени, отметил на радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, отвечая на вопрос, понадобится ли изменить вакцину при дальнейшем изменении вируса.

"Геном гриппа состоит из отдельных кусков, и поэтому там легко происходит перемешивание разных вариантов вируса. Здесь же геном представляет одну длинную нить, состоящую из 30 тысяч нуклеотидов. Этот вирус не так сильно изменчив, как вирус гриппа, этим определяется возможность сделать вакцину, которая будет защищать на протяжении достаточно длительного времени",- сказал Альштейн.

Он пояснил, что вирус действительно меняется, однако необязательно, чтобы менялись его антигенные свойства, от которых зависит иммунитет, и поэтому вакцина, которая сейчас создается, несмотря на какие-то небольшие изменения вируса, сможет обеспечить защиту надолго, если ее эффективность подтвердится в ходе испытаний.

По мнению профессора, вероятность появления вакцины от коронавируса высока, а срок ее создания в разных странах с разницей в месяц не играет никакой роли.

"Вероятность, что вакцина будет - высока. Сейчас примерно 150 коллективов занимается разработкой вакцины. Уже идет испытание примерно 10 вакцин. Если какая-то страна сделает первой ее и доказывает, что она действительно хорошая, то все говорят: "Вот эта страна, ее политический строй, руководитель-все замечательно". На самом деле разница в месяц здесь не играет роли. Важно, чтобы вакцина была качественной, безопасной, эффективной. Маленькие различия в течение месяца никакой роли не играют, это вопрос спортивный, политический",-сказал вирусолог.