Безпалько о голосовании по поправкам в Конституцию России: по правилам и даже рутинно

Большинство россиян – за поправки в Конституцию РФ, свидетельствуют данные ЦИК. Результаты и ход завершившегося 1 июля общероссийского голосования прокомментировал для радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Радио Безпалько о голосовании к поправкам в Конституцию России: по правилам и даже рутинно

За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%, сообщил Центризбирком после обработки всех протоколов.

Явка составила 67,97% процента. Жалоб на серьезные нарушения не поступало.

В интервью радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько оценил ход голосования.

"С моей точки зрения, все было абсолютно по правилам и, я бы даже сказал, несколько рутинно. Конечно, свою специфику внесла пандемия коронавируса: когда я голосовал на участке, меня попросили надеть перчатки и маску, измерили температуру. Кто-то пол постоянно мыл, столы протирали... В остальном все прошло очень буднично, спокойно", – отметил Богдан Безпалько.

По его мнению, значимый перевес в пользу тех, кто поддерживает поправки, дает ясное представление о настроениях россиян.

"Разрыв достаточно весомый. Он показывает разносторонность мнений и то, что превалирующее большинство – за поправки. Если бы разрыв был небольшой, говорили бы о фальсификации. Сейчас очевидно, что большинство населения поддерживает поправки, и только непримиримые радикальные политики будут наверняка утверждать, что все это фальсификация. На самом деле, с точки зрения юриспруденции, необходимости в одобрении на всенародном голосовании не было – достаточно было одобрения в парламенте... Но процедура голосования показала, что население эти поправки одобряет", – сказал Богдан Безпалько.

Он напомнил, что многие поправки были предложены простыми людьми.

"Население реализовало свое право на внесение поправок в Конституцию. Большинство поправок были адресованы комиссии от простых людей. Например, о неделимости суверенитета России, о недопустимости призывов и действий, направленных на отделение каких-нибудь территорий. Это же страхи тех людей, которые живут в Калининграде или на Курилах, или тех, кто боится, что какая-то республика выйдет из состава РФ. И множество других поправок, социальные гарантии", – сказал Богдан Безпалько.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии.

Изменения Основного закона РФ посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.