Камкия о поправках в Конституцию РФ: могут простимулировать поправки в Конституцию Абхазии

Радио Камкия о поправках в Конституцию РФ: могут простимулировать поправки в Конституцию Абхазии

В Абхазии подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России.

Как сообщил корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов, всего в Абхазии проголосовали почти три тысячи избирателей.

За поправки в Конституцию проголосовали 2722 человека, против – 171 и еще 61 бюллетень признаны недействительными.

Литвинов отметил, что явка была высокой.

По мнению завкафедрой теории права Сочинского института РУДН, председателя абхазской общины города Сочи Беслан Камкия, поддержка российских предложений Абхазией – это поддержка союзнического плана.

"Россия и Абхазия имеют договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, поэтому инициативы, которые проявляются Россией, будут всегда поддерживаться Абхазией. Поправок много, но смысл в том, что Россия усиливает социальное значение государства, усиливает свою политическую идентичность, свою политическую и правовую систему. Либеральный крен, который был в Конституции 1993 года будет сбалансирован с помощью этих поправок. Приоритет международных норм над национальным будет заменен на приоритет национального права. Я смотрю на это позитивно, потому что у России будут свои стандарты, свои традиции в защите прав и свобод человека. Мир после глобализации будет двигаться в сторону развития своих национальных правовых систем, большая нагрузка будет на уникализацию, поскольку глобальные проекты все больше стали создавать ситуацию неустойчивости для экономик, для политической стабильности. Наступает постглобальная эпоха – усиление национальных политических систем", - сказал Камкия.

Политолог отметил, что Россия для Абхазии – гарант безопасности и устойчивого развития, поэтому стабильность России – это и стабильность Абхазии.

"Другого проекта нет, кроме как быть союзническим государством с Россией. Но это не значит, что Абхазия не может развиваться со своей спецификой. Поправки в Конституцию России могут простимулировать внесение изменений поправок в Конституцию Абхазии, в которой тоже есть некие перекосы и в плане распределения полномочий, и в плане социальной нагрузки государства. Думаю, что происходящее в России позитивно скажется на Абхазии, на следующем этапе", - считает Беслан Камкия.