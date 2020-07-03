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Диана Хинтба
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Хинтба о выставке "Сухум. Праздник, который всегда с тобой": арт-терапия после карантина

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200703/1030452087/Khintba-o-vystavke-Sukhum-Prazdnik-kotoryy-vsegda-s-toboy-art-terapiya-posle-karantina-.html

Художница Диана Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, что ждет посетителей выставки "Сухум. Праздник, который всегда с тобой".

Радио
Хинтба о выставке "Сухум. Праздник, который всегда с тобой": арт-терапия после карантина

С 3 по 28 июля в Центральном выставочном зале города Сухум пройдет выставка картин под названием "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", она приурочена ко Дню города Сухум. На выставке представлены картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов. Для участия в выставке было отобрано 49 работ, таких авторов как Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба и других.

В выставке участвуют две работы художницы Дианы Хинтба. Как она рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия, чтобы рассказа

"Сухум – это город, в котором я родилась, живу, все улицы которого я с детства исходила и чувствую этот город, как правильно заметила куратор выставки, на генетическом уровне. Сухум – неиссякаемый творческий источник… Для меня большая честь выставляться вместе с Александром Семенцовым, с Леварсой Бутба, Виталием Кацба, Баталом Джапуа. У выставки хорошая концепция – она будет сопряжена и с поэзией поэтов, которые писали о Сухуме. Выставка будет очень интересная. В этот раз, думаю, будет больше посетителей, потому что были сложные дни карантина и людям хочется увидеть что-то приятное, позитивное. Предчувствую, выставка будет успешная. Выставка очень позитивная, это арт-терапия. Сейчас много негатива витает в воздухе

Организатор выставки Союз Художников Абхазии, Куратор – бывший министр культуры страны Эльвира Арсалия, информационную поддержку проведению выставки оказывает информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

 



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