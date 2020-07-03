Захарова об обвинениях России: уместно вспомнить о поддержке спецслужбами США боевиков ИГ

Поставки вооружений из России в Афганистан шли только законному правительству республики, а не представителям движения "Талибан", как утверждают в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Радио Захарова на обвинения России: уместно вспомнить о поддержке спецслужбами США боевиков ИГИЛ

Тема, которая уже не первый день будоражит американские СМИ - это тема Афганистана в контексте российской политики.

"Надо сказать, что озадачили противоречивые высказывания госсекретаря США, в связи с раскрученными в последнее время обвинениями в адрес России по поводу якобы организации заказных убийств американских военнослужащих в Афганистане", - подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На эту тему однозначно высказались не только в России, но и в самих США. В частности, президент США, глава Пентагона заявили об отсутствии доказательств, подтверждающих такие фальшивые измышления. При этом госсекретарь США с одной стороны, вроде бы, солидаризировался с этими оценками американского руководства и призвал привлечь к ответу организаторов данного фейка, но с другой стороны вдруг вспомнил о давно опровергнутых инсинуациях, о якобы имевших место поставках российского оружия талибам и еще начал рассуждать о необходимости рассмотрения этого вопроса в Конгрессе США.

"Россия поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", - сказала Захарова.

По ее словам, Помпео на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не ставил вопрос о якобы прекращении поставок оружия талибам.

"Что я хочу сказать относительно контактов американских партнеров, в частности, американского госсекретаря с российским визави: господин Помпео в ходе своих встреч с господином Лавровым ни разу этот вопрос не ставил". - отметила Захарова.

Она напомнила о том, что в Афганистане активно циркулировала информация о поддержке спецслужбами США боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с использованием вертолетов без опознавательных знаков и выведении их из-под ударов талибов.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.