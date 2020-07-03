Горбачев: гражданская авиация в глубочайшей яме

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев на радио Sputnik рассказал почему был продлен запрет на полеты из-за рубежа в Россию.

Радио Горбачев: гражданская авиация в глубочайшей яме

Росавиация продлила запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа, следует из текста телеграммы агентства.

"Федеральное агентство воздушного транспорта доводит до сведения пользователей воздушного пространства РФ следующую информацию: до 23:59 по местному времени 31 июля 2020 действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в телеграмме.

Телеграмма Росавиации носит скорее технический характер: решение о запрете въезда в Россию для иностранцев было принято правительством, в нормативных документах срок действия запрета на въезд был установлен с 18 марта по 1 мая.

"Росавиация не самостоятельно приняла это решение. Во первых - Роспотребнадзор, и во-вторых - еще не открылись страны. Скажите, чтоб с завтрашнего дня открылись все страны и с завтрашнего дня все самолеты полетят. Европейцы между собой еще не разобрались, кто-то открылся, кто-то - нет. Да, самолеты летают, но летают дипломаты, люди с двойным гражданством, имеющие свою собственность и больше никого не пускают", - пояснил Горбачев.

По словам генерального директора Ассоциации "Аэропорт" Гражданской авиации полеты за рубеж начнутся не раньше августа.

"Гражданская авиация в глубочайшей яме. Самолеты потянули за собой аэропорты, управление воздушным движением, в том числе авиаремонтные заводы стоят, потому что нет движения", - сказал Горбачев в эфире радио Sputnik.

Россия закрыла авиационное сообщение с остальным миром 27 марта из-за угрозы коронаврисуной инфекции. В Росавиации ранее предполагали, что возобновят международные полеты с 15 июля, но этого не случится.