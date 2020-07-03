Джопуа о строительстве детской больницы в Абхазии: требует тщательного подхода

Радио Джопуа о строительстве детской больницы в Абхазии: требует тщательного подхода

Министр экономики Абхазии Кристина Озган вместе с начальником УКС Тимуром Агрба и главврачом детской республиканской больницы осмотрели место строительства нового медучреждения.

В рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 год предусмотрено строительство детской больницы в Сухуме. В течении 2020 года должна быть подготовлена проектно-сметная документация. Строить здание планируют начать в 2021 году. На строительство объекта и закупку оборудования выделено 200 миллионов рублей.

"На данном этапе все находится на стадии согласования, то есть готовится техническое задание по проектированию новой республиканской детской больницы. Учитываются все коммуникации, площади и так далее. Это долгий и кропотливый процесс. Согласования идут с УКСом и министерством экономики страны. Какие-то версии уже готовы, но сейчас опять все пересматриваем, что-то дополняем, что-то убираем. Все требует тщательного подхода", - отметил Джопуа.

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