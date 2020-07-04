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Книги с рук, долги, атмосфера: как живут независимые книжные

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Темы:
Подкасты РИА (354)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200704/1030466458/Knigi-s-ruk-dolgi-atmosfera-kak-zhivut-nezavisimye-knizhnye.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Радио
Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?

Зайти в книжный просто "посмотреть", потом — за атмосферой, потом, чтобы перекинуться парой фраз с продавцом и по его совету взять что-то редкое или особенное. А потом подарить свою книгу, чтобы она нашла нового читателя. Что такое независимый книжный? Как он создает вокруг себя целое комьюнити? И можно ли вообще заработать, продавая книги?

Как некоторая букинистика может стоить десятки тысяч рублей, если это просто подержанные книги, которые уже кто-то прочёл десятки раз? Разве книги должны быть еще дороже, если они и так недешевые? А еще почему независимый книжный — это книжный, от которого ничего не зависит, объясняет основатель магазина "Ходасевич" Стас Гайворонский.

Сооснователь детского книжного "Маршак" в Москве Наташа Платонова рассказывает, как они пережили карантин, а основатель магазина "Йозеф Кнехт" в Екатеринбурге Сергей Соловьев объясняет, как книжный может стать городской легендой и где легче делать такой бизнес — в Москве или в регионах.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (354)


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