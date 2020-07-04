Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Радио Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО

Клонирование, лечение рака и восстановление вымерших видов — возможно ли сегодня то, что ещё недавно казалось фантастикой, благодаря так называемой геномной инженерии? Есть ли здесь законодательные, технические и этические ограничения? Можно ли создать настоящее генетическое оружие? И в конце-концов, когда мы уже начнем клонировать людей?

В новом эпизоде руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков объясняет, почему поломки в нашем геноме — это нормально, коронавирус — далеко не самый опасный вирус, а клонировать людей и животных и восстанавливать динозавров не только опасно, но и бесполезно.

01:00 "Идем по кривой хайпа на взлет": что изучает геномная инженерия, и при чем тут коронавирус

03:30 Геномные инженеры уже знают, как победить рак?

08:40 Индивидуальный подход в лечении рака на основе больших данных. Как долго? Сколько стоит? Где это делают?

12:15 COVID-19 — сбежал из лаборатории? Зачем учёные разрабатывают искусственные вирусы

18:00 Если можно сделать вирус, то можно и защиту от него?

21:20 Почему мы не клонируем людей, если уже умеем?

25:00 Восстановить исчезнувшие виды: можно ли вернуть динозавров, и почему бессмысленно делать это

27:20 Как геномная инженерия ускоряет селекцию

29:00 ГМО безопасны?

31:00 Почему современные томаты жутко невкусные, и как геномная инженерия может это исправить

34:00 Генная война или генный терроризм — возможны?

40:00 В чем он боится ошибиться и навредить?

Слушайте подкасты РИА Новости.