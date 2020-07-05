"Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами

Они везде: в метро, магазинах, родительских чатах, за стенкой и даже в соседней комнате. Агрессоры нападают внезапно, манипулируют нами, чтобы добиться своего. Как отразить агрессию и в нужный момент найти правильные слова? Почему нельзя оправдываться перед обидчиком, а когда лучше с ним согласиться? И как понять, что агрессор на самом деле — вы?
Агрессия — эволюционно встроенный в нас механизм, который помогает защитить личные границы от вторжения. Поэтому не стоит сразу относить эту эмоцию к отрицательным. Вопрос лишь в том, как её правильно использовать и как реагировать на агрессивное поведение других.
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном даем конкретные приёмы, которые помогут поставить агрессора на место и разрешить конфликт.
1:30 Пассивная агрессия: как понять, что человек нарушает ваши личные границы
3:25 Почему в одних и тех же словах некоторые видят агрессию, а другие — нет
7:30 Игры, в которые играют жертва и агрессор, и как они потом меняются ролями
9:15 Как родителю помочь подростку справиться со своей агрессией
11:45 Как реагировать на проявление агрессии от незнакомцев
14:55 Какой вариант разрешения конфликта самый правильный и есть ли такой
16:25 Как вести себя в конфликте: нападать, отразить или "покрыть любовью и сочувствием"
19:00 Почему в родительских чатах все такие агрессивные
20:30 Возможно ли, что поведение одного человека может неспециально провоцировать агрессию других
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