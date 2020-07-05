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Нетрудный возраст: выпускники школ Милена Тачулия и Глеб Аджба

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200705/1030473622/Netrudnyy-vozrast-vypuskniki-shkol-Milena-Tachuliya-i-Gleb-Adzhba-.html

О том, как пандемия повлияла на планы выпускников Абхазии, с какими чувствами они прощаются со школой, и какой путь в будущее они выбрали для себя, в эфире радио Sputnik рассказали гости программы "Нетрудный возраст", выпускники, Милена Тачулия и Глеб Аджба.

Радио
Нетрудный возраст: выпускники школ Милена Тачулия и Глеб Аджба

Гости в студии рассказали какие воспоминания, связанные со школой, останутся навсегда, отметили, что будут безумно скучать по друзьям и учителям.

Выпускники поделились своим посланием в будущее, сказав, что пока не в полной мере осознают, что вступают во взрослую жизнь.  

В этом году выпускниками школ стали 1791 учеников. Из них 11 медалистов.

Из-за пандемии правительство Абхазии в марте приняло решение отпустить учеников на внеплановые каникулы. Учебный год закончился в этом году 13 мая. Всему виной вирус, точнее ограничительные меры, которые были введены в республике во избежание распространение вируса. Но 2 июня выпускникам все же пришлось вернуться в школу, чтобы подготовиться к экзаменам, которых в этом году два вместо пяти - школьники сдавали родной язык и алгебру.



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