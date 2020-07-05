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Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных ученых

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200705/1030473630/Terror-vo-imya-nauki-Kak-GULAG-ekspluatiroval-repressirovannykh-uchenykh.html

Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.

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Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных ученых

"Шпионы", "вредители", "диверсанты", "враги народа" - это лишь часть обвинений, по которым сажали учёных в первой половине 20-го века в СССР. Сотни представителей интеллигенции были заключены в лагеря. И продолжали там работать, изобретать, совершать открытия в химии, военной инженерии, нефтедобыче и других отраслях науки и производства.

Жертвами репрессий среди интеллигенции стали тысячи человек. В одну только книгу памяти вписано почти 450 фамилий. Но в результате преследования учёных возникла острая нехватка кадров – и советская власть вынуждена была использовать арестованных геологов, химиков, инженеров, нефтяников, техников, физиков… В лагерях и спецучреждениях представители интеллигенции с нуля создали производства, которые работают до сих пор; совершили открытия и внесли предложения, которые принесли СССР многие миллионы рублей.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

Слушайте подкасты РИА Новости. 



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