Торчуа о выходе детсадов из карантина: нет невыполнимых задач, если родители встанут рядом

Радио Торчуа о выходе детсадов из карантина: нет невыполнимых задач, если родители встанут рядом

29 июня на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса было принято решение открыть детские сады республики с 1 июля.

Детсады Абхазии возобновят работу по факту готовности принимать детей, уточнила заместитель министра просвещения и языковой политики Медея Ченгелия.

Как отметила в интервью на радио Sputnik Абхазия заведующая столичным детским садом "Фиалка" Анжела Торчуа, это стало для всех долгожданной новостью.

"Детские сады готовы к приходу детишек. Все сотрудники на месте, приходят каждый день на работу. У нас будут действовать особые меры, мы переходим на более усиленный режим работы. Детей будем принимать на улице и большее время будем проводить на свежем воздухе. Каждая группа будет принимать детей в определенном месте, чтобы дети между собой никак не контактировали. Помещения будут убираться каждые два часа. В пищеблоке все будут работать в перчатках и в масках. Все работники будут находиться в спецодежде… Единственная проблема может быть с родителями, потому что сложно дать понять родителям, чтобы они не заходили в помещение, чтобы они более ответственно относились ко всем нашим требованиям. Многие родители работают, и если даже у ребенка повышается температура, они всегда могут сказать, что работают и ничего не могут с этим сделать. Если родители встанут рядом с нами, то невыполнимых задач не будет. Мы должны быть как одно целое", - отметила Анжела Торчуа.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции образовательные учреждения Абхазии приостановили свою работу четыре месяца назад.