Дополнительное время: о создании проекта Apsny Sports Group

Радио Дополнительное время: о создании проекта Apsny Sports Group

Цель проекта Apsny Sports Group, как заявили его авторы, заключается в предоставлении возможности спортивным клубам и спортивно ориентированным организациям улучшить свои функциональные качества, повысить профессиональный уровень в различных сферах.

Один из создателей данного масштабного проекта - проживающий в Великобритании уроженец Абхазии, арбитр ConIFA, директор футбольной академии Unity Гиви Тодуа.

По его словам, в данном проекте предполагается сотрудничество со специалистами всего мира – это тренеры, юристы, медперсонал, менеджеры и агенты.

"Есть прямая связь между идеей, которая зародилась у нас сегодня, и тем, что мы уже воплощаем, с работой футбольной Академии. Академия стала фундаментом для дальнейшего развития футбола и спорта в целом. Однажды мы сели и подумали, что мы сегодня можем предложить нашему обществу, помимо футбола, какой положительный вклад можем внести в развитие спорта в целом… Все барьеры, которые сегодня есть, искусственные. Родилась идея собрать команду и направить все наши профессиональные знания на развитие спорта", - рассказал Тодуа.