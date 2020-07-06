Сигле о композиторе Морриконе: иногда фильмы уходят в небытие, а музыка остается

Радио Сигле о композиторе Морриконе: иногда фильмы уходят в небытие, а музыка остается

"Омерзительная восьмерка", "Профессионал", "Новый кинотеатр "Парадизо" и "Однажды в Америке" - культовые ленты признанных режиссеров не стали бы настолько любимыми, если бы не музыка, написанная Эннио Морриконе. Сегодня пришло известие о его смерти. Ему был 91 год. Морриконе прожил долгую и насыщенную жизнь - его наследие еще лишь предстоит осмыслить заново. Он вписал свое имя в историю музыки XX века и был профессионалом, без которого невозможно представить европейский и американский кинематограф.

Продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств, член Европейской киноакадемии Андрей Сигле в эфире радио Sputnik рассказал, в чем была гениальность Эннио Морриконе.

"Всегда после смерти приходит осознание, что мы потеряли великого человека. Он написал музыку более чем к 500 фильмам. И, насколько я знаю, он сам не особо помнил те фильмы, с которыми начинал работать. Но режиссеры, музыку к фильмам которых он писал, безусловно, тоже сформировали его талант, его искусство. Часто музыка делает картину, это безусловно так. Иногда картины уходят в небытие, а музыка остается. Это большое умение композитора… Он был большой экспериментатор. В кино это очень ценится", - сказал Сигле.

Андрей Сигле считает, что талант – это умение превратить банальные вещи в произведение искусства.

"У Марриконе иногда по-настоящему банальные темы. Они, соединяясь с картинкой, соединяясь с его видением оркестровки в кино, дают новую жизнь, какое-то третье измерение", - отметил деятель искусств.

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер из-за осложнений после падения и перелома.

Как сообщила телекомпания Rai, Морриконе скончался ранним утром 6 июля в Риме.

По данным источников канала, 91-летний композитор несколько дней назад попал в больницу с переломом бедренной кости.

Адвокат Морриконе сообщил, что похороны артиста пройдут без публичной панихиды.

Широкой публике Эннио Морриконе известен как автор саундтреков для культовых фильмов. Композитор писал музыку для фильмов Пьера Паоло Пазолини, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи и других итальянских режиссеров. Морриконе также работал для телевидения. В частности, его музыка звучит в знаменитом в России итальянском сериале "Спрут".

В Голливуде Морриконе работал с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайном де Пальма, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино.

Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией "Оскар" - за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку к фильму (2016) – к "Омерзительной восьмерке" Тарантино. На его счету также три "Золотых глобуса" и шесть премий BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств.