Галат об "охоте" на мидий: призвание для "человека моря"

Сборщик мидий Олег Галат в эфире радио Sputnik рассказал, как ему удалось хобби сделать способом зарабатывания денег и почему в последнее время в Абхазии морепродукты все больше приходятся по вкусу местным жителям.

Радио Галат о нырянии за мидиями: это мое призвание, я человек моря

Олег Галат с детства собирает мидии. Для того, чтобы достать со дня Черного моря самые крупные мидии, он может нырнуть под воду на глубину до 15 метров. Чтобы этим заниматься, надо любить море и не бояться глубины, отметил Галат.

"Спускаюсь на глубину до 15 метров. Лишь бы было что искать, я везде спущусь. У меня есть акваланг, я плаваю. С детства знаю, где и что растет. Но раньше я не знал, что мидии можно продавать", - рассказал Галат.

По его словам, в последнее время популярность среди местного населения мидии приобрели после того, как люди начали читать, узнавать о них.

"Раньше их кушали только греки и армяне. А сейчас все узнали. Русские приезжают, ищут их, ловят, покупают. Собирают мелкие мидии. Я же ловлю крупные, выбираю. На глубину мало кто ныряет. А на глубине устрицы крупные. Там, где я ловлю, не ловит никто. Поэтому у меня они крупные и каждый день свежие", - отметил собиратель мидий.

Олег Галат называет себя человеком моря, а свое занятие – призванием.

Популярность морепродуктов он объясняет их полезностью и отсутствием химических добавок.