Ашуа о "ревизии" в Фонде инвалидов войны в Абхазии: это принципиальный вопрос

Зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа и начальник ревизионного отдела Фонда Татьяна Кочий в эфире радио Sputnik рассказали, с какой целью в ведомстве провдится ревизия списков инвалидов.

Радио Такие обстоятельства: Ашуа о ревизии списков инвалидов войны в Абхазии

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с руководителями Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов республики в понедельник 6 июля.

На встрече поднимался вопрос об оказании медпомощи инвалидам, а также был затронут вопрос о необходимости учреждения наблюдательного совета при Фонде инвалидов, чтобы обеспечить прозрачность при распределении ресурсов.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии уже полтора месяца проводит "ревизию" архива и документации ведомства в поисках "лжеветеранов" с "псевдоинвалидностью".

Проверка начата в связи с тем, что за последние годы значительно увеличился список инвалидов, рассказал зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа.

"Мы нашли много нарушений. Мы разбираемся, нам помогают все структуры. За два месяца работы под вопрос поставлено очень много. Но мы стараемся, не оглашая, тихо, спокойно, культурно, никого не обидев. Все-таки это наши граждане и мы все взаимосвязаны. Хотим, чтобы это прошло тихо и без шума. Главное, что настоящие ветераны нас поддерживают. Сколько бы времени это не заняло, мы это сделаем. Это принципиальный вопрос.

Начальник ревизионного отдела Фонда инвалидов Татьяна Кочий считает, что, очистив ряды от лжеветеранов, настоящие ветераны будут прямо смотреть друг другу в глаза.

"Говорят, что мы все рассорились. Но это неправда. Потому что настоящие ветераны отошли в сторону, а ненастоящие бьют себя в грудь и кричат о своих заслугах перед Отечеством. Хотя каждый должен был встать на защиту красавицы Апсны и отвоевать ее не крича", - сказала Кочий.

Услышав о перерегистрации статуса инвалида войны, люди начали сами приходить в фонд, сообщил Емзарий Ашуа.

"Настоящие инвалиды смело приходят, потому что знают, куда идут. Они говорят: "Вы зажгли ту лампочку, которая была потушена", - рассказал он.