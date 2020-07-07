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Шулумба о запуске наземного транспорта до Псху: необходимо и своевременно

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200707/1030486331/Shulumba-o-zapuske-nazemnogo-transporta-do-Pskhu-neobkhodimo-i-svoevremenno.html

Директор Сухумского автобусного парка Леонида Шулумба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как жители Псху восприняли новость о запуске пассажирского транспорта из Сухума в высокогорное село.

Радио
Шулумба о запуске наземного транспорта до Псху: необходимо и своевременно

Первый пассажирский маршрутный рейс Сухум - Псху запустили в Абхазии во вторник 7 июля.

"Этот вопрос обсуждался более пяти лет, велись переговоры, и наконец случилось так, что есть сообщение между Сухумом и селом Псху. Решение очень необходимое и своевременное. Многие люди обращались… Жители очень довольны, звонят, отмечают, что в конце концов добились своего. Благодарят, довольны. Думаю, что это будет удобно всем", - сказал Шулумба.

Автомобиль марки ГАЗ, стоимостью в один миллион рублей был приобретен за счет средств администрации Сухумского района. Транспортное сообщение между столицей и селом запущено впервые.

 

 



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