Шулумба о запуске наземного транспорта до Псху: необходимо и своевременно

Директор Сухумского автобусного парка Леонида Шулумба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как жители Псху восприняли новость о запуске пассажирского транспорта из Сухума в высокогорное село.

Радио Шулумба о запуске наземного транспорта до Псху: необходимо и своевременно

Первый пассажирский маршрутный рейс Сухум - Псху запустили в Абхазии во вторник 7 июля.

"Этот вопрос обсуждался более пяти лет, велись переговоры, и наконец случилось так, что есть сообщение между Сухумом и селом Псху. Решение очень необходимое и своевременное. Многие люди обращались… Жители очень довольны, звонят, отмечают, что в конце концов добились своего. Благодарят, довольны. Думаю, что это будет удобно всем", - сказал Шулумба.

Автомобиль марки ГАЗ, стоимостью в один миллион рублей был приобретен за счет средств администрации Сухумского района. Транспортное сообщение между столицей и селом запущено впервые.