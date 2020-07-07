Олимпийская чемпионка о сборах в Абхазии: изумительная база была, пока ее не разбомбили

Радио Олимпийская чемпионка о сборах в Абхазии: изумительная база была пока ее не разбомбили

В этом году исполняется 40 лет московской Олимпиаде.

"В Абхазии, в Галском районе, у нас была база своя, там, где стоит плотина, водохранилище. Изумительная была база, пока ее не разбомбили во время военных действий. Мы там жили осень, зиму и весну. Потом только уезжали в нашу зону. В Абхазии природа изумительная, в феврале начинает мимоза цвести, бежишь и наслаждаешься природой - горы, воздух чистейший. Мне настолько в Абхазии нравилось, бесподобно... Мы, как в воинской части, утром вставали в семь, затем на час-полтора шли на тренировку, после - завтрак, небольшой отдых, и опять тренировка. В день было три тренировки, только вечером можно было пойти куда-то и отдохнуть, а утром все заново. Больше я в Абхазии не была, но наши питерцы приезжали туда и снимали. Сердце кровью обливалось, когда я увидела, что все разбомбили, ничего не осталось от нашей базы", – отметила Трофимова-Гопова в эфире радио Sputnik Абхазия.

Вспоминая время своих сборов в Абхазии, серебряный призер XXII летних олимпийских игр в Москве рассказала, как они питались фруктами, особенно мандаринами.

"Мы все брали на рынке. Сами закупали всяких "полезностей" и этим питались дополнительно. Зимой закупались мандаринами. Помню, в номере была коробка из-под телевизора, мы набирали мандаринов и ели. Едешь себе видишь, висит алыча, айва, гранат - райский уголок", - отметила олимпийская чемпионка.

Нина Трофимова-Гопова - советская спортсменка по гребле на байдарках. Заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийская чемпионка 1976 года. Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года. Двенадцатикратная чемпионка СССР, двукратная чемпионка мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира.