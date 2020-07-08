Вышинский: репрессии против российских СМИ на Западе будут углубляться

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в ходе онлайн-конференции "Мир глазами СМИ в 2020 году" высказал мнение, что в будущем работу российских СМИ на Западе будут только блокировать.

Радио Вышинский: репрессии против российских СМИ на Западе будут углубляться

Предварительные итоги первой половины 2020 года и прогнозы на следующие шесть месяцев показывают, что текущий год становится настоящим испытанием на прочность для профессии журналиста. Глобальная пандемия коронавируса характеризуется скоординированной кампанией по травле России и российских СМИ в западных мейнстримных медиа совместно с либеральными политиками под вымышленным предлогом распространения дезинформации и теорий заговора.

"Я точно себе представляю, что будет происходить в мире массмедиа. Здесь не будет ничего нового, все в ощущениях, в номинациях возвращается. Мы войдем в постпандемийную историю, успокоятся какие-то информационные волны, с этим связанные, и то, что было понятно нам и очевидно до начала пандемии, все вернется на новом витке. Репрессии против СМИ будут углубляться. С RT будут проблемы. Через шаг будут блокировать, не просто мешать работать, а блокировать, и в этом смысле Украина - шаблонная история", - отметил Вышинский.

По словам исполнительного директора МИА "Россия сегодня", фейки и запреты превращаются в некую системную работу в области СМИ.

"Этим не гнушаются не только крупные большие СМИ, но этим занимаются уже и госчиновники. Если говорить об оптимизме, то я точно оптимист, но тот, который четко видит, что стакан на половину пуст", - заметил Вышинский.

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году".

В мероприятии участвовали официальный представитель МИД Мария Захарова, обозреватель Владимир Корнилов, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и политолог, журналист Армен Гаспарян.

Эксперты обсуждали текущее состояние журналистики в контексте происходящих в мире событий, будущее индустрии медиа и роль профессиональных СМИ в условиях глобального геополитического противостояния.

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