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Такие обстоятельства: водолаз Чача о своей профессии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200709/1030501331/Takie-obstoyatelstva-vodolaz-Chacha-o-svoey-professii--.html

О том, какую роль сыграл французский исследователь Кусто в жизни абхазского водолаза, какие красоты скрываются на дне Черного моря у побережья Абхазии, и о своей работе в МЧС в эфире радио Sputnik рассказал Александр Чача, водолаз МЧС Абхазии.

Радио
Такие обстоятельства: водолаз Чача о своей профессии

Ежегодно перед началом купального сезона водолазы МЧС Абхазии проводят очистку морского дна в прибрежной зоне.  

"В этом году работы по очистке начались гораздо позже из-за карантинных мер. Однако работы в Сухуме практически завершены. Вначале проходит осмотр дна, затем при обнаружении опасных предметов выставляются предупреждающие знаки и удаляются эти предметы. Погружения парные, работать мы можем на глубине 15-20 метров", - сказал Чача.

Рассказывая о своей профессии водолаза, Александр Чача отметил, что всегда интересовался тем, как люди могут погружаться.  

"Я часто смотрел фильмы Кусто и всегда наблюдал за тем, как они исследуют морское дно. Однажды, когда удалось увидеть погружение вживую, долго расспрашивал и попробовал. Первый раз, когда вылез из воды, ничего не понял, затем только осознал все, пришел в восторг", - рассказал водолаз.

В Абхазии интересно нырять от Бамборы до Псоу, отметил водолаз в беседе на радио. Подводные скалы, поросшие травой и белоснежный песок завораживают, сказал Чача.  

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