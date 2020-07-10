Мелкумов о профилактике пожаров в лесах Абхазии: прошлый год многому научил

О профилактике лесных пожаров в связи с установившейся жарой в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал замначальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.

Радио Гражданин и начальник: Мелкумов о профилактике лесных пожаров

Мелкумов напомнил, что пожароопасным периодом в Абхазии считается время со схода снежного покрова до установления дождливого сезона.

"Из года в год длительность этого периода возрастает. Возможно, это связано с климатическими изменениями… Важно понимать, что большая часть наших лесов располагается на крутых склонах, куда доступность ограничена", - рассказал Мелкумов в эфире радио Sputnik Абхазия.

По словам замначальника Госуправления лесного хозяйства, в последнее время люди стали понимать, что пикники в лесах могут обернуться большой бедой и стараются самостоятельно потушить возгорания и оставить без огласки.

"Небольшие возгорания остаются на совести людей. Но пока к нам не поступало сигналов о больших возгораниях. Прошлый год был очень сложным, многому людей научил, поэтому все сейчас стараются подходить более ответственно к своему поведению в лесах", - отметил Камо Мелкумов.

По его мнению, в Абхазии, как и в большинстве стран, причиной 80 процентов лесных пожаров становится человеческий фактор. Однако, как утверждает Мелкумов, пожары в лесах случаются не по вине "пикниковой" части населения, так как возгорания происходят в более отдаленных районах. Большая часть пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем людей, которые идут высоко в горы, сообщил замначальника Госуправления лесного хозяйства.