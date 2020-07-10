Шафир о принятии Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию: исторический прорыв

Радио Шафир о принятии Союза журналистов Абхазии в Международную Федерацию: исторический прорыв

9 июля исполнительный комитет Международной федерации журналистов единогласно проголосовал за прием Союза журналистов Абхазии в свои ряды.

О том, как было принято это решение и сколько к нему шли, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

"Определенное время назад у нас возникло понимание, что Союз журналистов как организация должен заниматься вопросами социальной, профессиональной защиты своих журналистов, отстаиванием их интересов на мировом уровне. Вчера у нас состоялось заседание исполнительного комитета, выборного органа, который принимает основные решения. Одним из ключевых вопросов был прием новых членов в состав Федерации. Решение о принятии было принято единогласно. Но это не решение, которое делается по щелчку пальцев. Мне кажется, что единогласное решение о принятии журналистов Абхазии – это очень хороший показатель", - рассказал Шафир.

По словам Шафира, для вступления в Федерацию требуется целый ряд шагов: это понимание принципов работы республиканской организации, на основании чего принимаются журналисты в организацию, какие цели преследует организация. Критериев очень много, в первую очередь независимость журналистского сообщества республики от давления каких-то финансовых групп или государственных структур, подчеркнул Тимур Шафир.

"Журналисты, которые являются членами регионального Союза журналистов, смогут получать международную пресс-карту. Это та самая карта, которая подтверждает ваш статус журналиста во всех странах мира, вне зависимости от того, где вы работаете, будь то Россия или США, Европа или какие-то горячие точки. Это является подтверждением того, что за вами стоит не только редакционное задание и ваш национальный Союз журналистов, а еще и структура, в которой более полумиллиона человек – 600 000 журналистов, 188 (с учетом абхазских коллег) национальных союзов, 140 стран", – отмечает Тимур Шафир.

Включение Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию – это исторический прорыв, и что абхазские коллеги отдают должное той работе и настойчивости, которую руководство их национального союза вело на протяжении всего этого времени, считает Шафир.