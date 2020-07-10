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Беслан Джопуа
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Джопуа рассказал, как вернуть абхазскую молодежь в села

Радио
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200710/1030508522/Dzhopua-rasskazal-kak-vernut-abkhazskuyu-molodezh-k-rabote-v-sele-.html

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в эфире радио Sputnik рассказал, на что сегодня брошены все силы Минсельхоза и как удержать молодежь в селе.

Радио
Гражданин и начальник: Джопуа о состоянии сельского хозяйства в Абхазии

По мнению Беслана Джопуа, для того чтобы молодежь работала в сельской местности, нужны рабочие места.

"Из-за отсутствия рабочих мест, предприятий молодежь переезжает в город, где ищет работу и как-то выживает. Скоро в Парламенте будет рассматриваться закон о сельском хозяйстве, мы его разработали. Если будет поддержка этой программе, то там предусмотрены проекты, связанные с небольшими предприятиями. Возможно, это поспособствует тому, чтобы молодежь каким-то образом проводила какие-то работы", - рассказал Джопуа.

Глава Минсельхоза также сообщил, что сегодня в стране ведутся масштабные работы по борьбе с американской белой бабочкой, которая в этом году снова активизировалась. Джопуа акцентирует внимание жителей страны на том, что необходимо провести обработку растений на приусадебных участках. Препараты по уничтожению вредителя выдаются населению бесплатно.

 



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