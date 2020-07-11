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"Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200711/1030511973/Podkast-Eto-nadolgo-kakie-semeynye-tayny-nelzya-skryvat-ot-detey-.html

Почти у каждого взрослого есть свой скелет в шкафу. Скрытый от всех (возможно, даже от близких), сокровенный или "стыдный". Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям?

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"Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Есть тайны, о которых им лучше никогда не знать? А если все-таки рассказывать, то как не травмировать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чём взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.
Партнер эпизода — биологически активная добавка к пище Бифиформ Бэби.
Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребёнку, что он приёмный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.
Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.
Как поговорить с ребенком так, чтобы быть правильно понятым, не соврать, но и не напугать его излишне, смотрите в бесплатном вебинаре.
4:00 Что считается семейной тайной и о чем нельзя молчать
7:00 Что чаще всего взрослые скрывают от детей
8:15 Как выбрать момент, когда сообщить новость
11:00 Почему всем приемным родителям не рекомендуют скрывать от ребенка его происхождение
13:15 Почему главные семейные тайны лучше узнать до 12 лет
15:10 Как взрослым подготовиться к сложному разговору
17:30 Рассказывать ли детям о замершей беременности, умерших во младенчестве братьях и сёстрах
19:30 Должны ли взрослые рассказывать детям о случаях насилия, которые происходили с ними
21:30 Как объяснить ребёнку, какие тайны можно скрывать от родителей (например, клад), а какие — нет (насилие над ним)
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости.



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