Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Радио Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

01:40 Фейковая Nirvana. Могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора telegram-канала "Тихое место" Давида Чебанова)

07:05 "Шокирующее разоблачение": клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях”. Так ли это на самом деле ( обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным)

14:25 В США отказываются от слова "эскимо". Версии и мифы вокруг его происхождения

17:30 "В России пройдут соревнования по скоростному копанию могил". Фейк это или нет

19:58 "Купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана". Почему в это многие поверили

21:40 В Киеве "повесили" флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж

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