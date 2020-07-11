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Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200711/1030512007/Ne-veryu-Kak-ispolzuyut-kletki-embrionov-feyk-Nirvana-eskimo-oskorblyaet-.html

Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил?

Радио
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
01:40 Фейковая Nirvana. Могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора telegram-канала "Тихое место" Давида Чебанова)
07:05 "Шокирующее разоблачение": клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях”. Так ли это на самом деле ( обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным)
14:25 В США отказываются от слова "эскимо". Версии и мифы вокруг его происхождения
17:30 "В России пройдут соревнования по скоростному копанию могил". Фейк это или нет
19:58 "Купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана". Почему в это многие поверили
21:40 В Киеве "повесили" флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж
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