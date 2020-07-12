Мы все умрем: влияние карантина и самоизоляции на экологию

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Со всех сторон сыплются сообщения о том, как природа "отвоёвывает своё" у человека. Но человек и природа учились сосуществовать не одну сотню лет, и некоторые элементы окружающей среды уже не могут нормально функционировать без вмешательства людей. Когда антропогенный фактор временно сошёл на нет, как отреагирует природа на такие резкие перемены?

Каким образом человек, прямо или косвенно, регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей – это для природы хорошо, а уменьшение объёмов мусора – плохо? Чем карантин, с точки зрения голубей, похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников? На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков – эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".

Слушайте подкасты РИА Новости.