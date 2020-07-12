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Летит или тянется: что "изменяет" скорость времени

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200712/1030517217/Letit-ili-tyanetsya-chto-izmenyaet-skorost-vremeni.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

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"ЯсноПонятно". Летит или тянется: что "изменяет" скорость времени

Месяц домашней изоляции растянулся будто бы на вечность, но когда оглядываешься, ощущение, что он просто пролетел. Или слился в один бесконечный рутинный день сурка. Как выходит, что неделя отпуска кажется долгой, как целая жизнь, а рабочие дни мелькают один за другим? Почему время иногда бежит, иногда тянется, а иногда и то, и другое одновременно?

Смотришь на часы — 13:00, смотришь через час — 20:03. Почему за просмотром сериалов или видеоигрой время пролетает незаметно, а на скучной лекции — тянется? Как настроение, самочувствие или новая информация влияют на наше ощущение времени? Почему в детстве кажется, что оно идет медленнее, чем в пожилом возрасте, а разные люди по-разному представляют себе год и неделю?

Можно ли замедлить/ускорить субъективное время, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказывает, что влияет на субъективное восприятие времени, и как бороться со снижением работоспособности, которое возникает из-за однообразия работы или условий, в которых мы находимся.

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Подкасты РИА (359)


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