Такие обстоятельства: Кобахия о летнем досуге детей

О проблеме досуга детей в летнее время, как соблюдаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса в сухумском Доме юношества и какие ограничения пришлось вводить, в эфире радио Sputnik рассказала директор СДЮ Елена Кобахия.

Радио Такие обстоятельства: Кобахия о Сухуме своего детства

"Мы, как и все, попали в историю с пандемией. С конца марта у нас начались долгосрочные каникулы. Родители очень часто спрашивали, что планируется у нас летом, было много заявок, и наконец с 6 июля мы возобновили работу Дома", - проинформировала Кобахия.

Директор СДЮ рассказала, как дети и преподавательский состав соблюдают необходимые карантинные меры.

"Мы сделали запись онлайн. Раньше у нас была целая процедура, нам она казалось очень важной, чтоб дети прочувствовали куда они идут, ребенок приходил с родителем и знакомились с преподавателем. Все это мы убрали и просто на наших страничках в соцсетях можно записаться. Конечно, есть ограничения. Мы берем в группу не более 12-15 человек. Между занятиями час перерыв, за это время преподаватели дезинфицируют класс. Обрабатываем ручки детям при входе, все идет неплохо, дети ходят с удовольствием", - отметила Кобахия.

По словам директора Дома юношества, несмотря на экономический кризис в связи с пандемией, работа секций остается бесплатной.

"Таких организаций должно быть больше. Парадоксально, но факт, многие именно летом закрываются, это неправильно, мы нужны детям как раз летом. У нас в это время страшный наплыв, 150 человек - ровно половина того, что обычно записываются летом к нам. У нас бывают 300-400 человек. Огромные группы, много активности, а иначе никак", - отметила Кобахия.