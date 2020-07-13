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Ася Саносян
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Саносян о "Своей игре" в Абхазии: покажем новичкам, что это нестрашно и интересно

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200713/1030525059/Sanosyan-o-Svoey-igre-v-Abkhazii-pokazhem-novichkam-chto-eto-nestrashno-i-interesno.html

Президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, насколько активно принимают участие молодежь в интеллектуальных играх.

Радио
Саносян о "Своей игре" в Абхазии: покажем новичкам, что это нестрашно и интересно

Ежегодный турнир "Своя игра" - "АЙqbОК.LeTo2020" пройдет в Сухуме 18 июля.

"Именно АЙqbОК мы проводим с 2018 года, и сейчас продет уже пятый турнир. Очень радует, что мы с каждым разом получаем все больше заявок, нам приходится готовить бланки для отборочного тура с каждым разом все в большем количестве, конечно, мы этому только рады. Многие приходят впервые и не знают, как это будет проходить, принимают участие в отборочном этапе просто ради интереса, но мы рады таким ребятам, ведь главное, популяризировать, главное показать, что это нестрашно и интересно, и в этом можно проводить интересный, активный досуг", - отметила Саносян в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Движение интеллектуальных игр в Абхазии существует уже 10 лет. Начиналось оно с игры "Что? Где? Когда?". Через несколько лет появилась игра "Брейн-ринг", три года назад добавился турнир "АЙqbОК".



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