Саносян о "Своей игре" в Абхазии: покажем новичкам, что это нестрашно и интересно

Радио Саносян о "Своей игре" в Абхазии: покажем новичкам, что это нестрашно и интересно

Ежегодный турнир "Своя игра" - "АЙqbОК.LeTo2020" пройдет в Сухуме 18 июля.

"Именно АЙqbОК мы проводим с 2018 года, и сейчас продет уже пятый турнир. Очень радует, что мы с каждым разом получаем все больше заявок, нам приходится готовить бланки для отборочного тура с каждым разом все в большем количестве, конечно, мы этому только рады. Многие приходят впервые и не знают, как это будет проходить, принимают участие в отборочном этапе просто ради интереса, но мы рады таким ребятам, ведь главное, популяризировать, главное показать, что это нестрашно и интересно, и в этом можно проводить интересный, активный досуг", - отметила Саносян в эфире радио Sputnik Абхазия.

Движение интеллектуальных игр в Абхазии существует уже 10 лет. Начиналось оно с игры "Что? Где? Когда?". Через несколько лет появилась игра "Брейн-ринг", три года назад добавился турнир "АЙqbОК".