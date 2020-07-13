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Ардзинба рассказала, как проходит прием в АГУ в связи с пандемией

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200713/1030525979/Ardzinba-rasskazala-kak-prokhodit-priem-v-AGU-v-svyazi-s-pandemiey.html

О приеме документов в Абхазский госуниверситет в эфире радио Sputnik рассказала ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Инга Ардзинба.

Радио
Ардзинба рассказала, как проходит прием в АГУ в связи с пандемией

Прием документов в Абхазский государственный университет начался 8 июля и продолжится до 18 июля.

Как сообщила Инга Ардзинба, в этом году, оставаясь в рамках контрольных цифр приема, комиссия приняла решение о перераспределении приема на бюджетные места - за счет сокращения количества бюджетных мест на одних направлениях выделены квоты на те направления, где ранее бюджетные места не планировались.

"Учитывая неблагоприятную эпидобстановку и введенные в связи с этим ограничительные меры, приемная комиссия установила ряд особенностей приема в АГУ в 2020 году. Во-первых, все абитуриенты независимо от выбранной основы обучения, сдают абхазский и русский языки (диктант или изложение). Во-вторых, при приеме абитуриентов, поступающих на места по договору об оказании платных образовательных услуг, формой вступительных испытаний является собеседование по двум предметам с выставлением оценок. В-третьих, при приеме абитуриентов, поступающих на конкурсные места, формой вступительных экзаменов являются экзамены", - рассказала Ардзинба.

Ответственный секретарь приемной комиссии АГУ также сообщила, что в этом году стоимость обучения по договору об оказании платных услуг в университете остается на уровне прошлого года.



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