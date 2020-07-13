Никитин о вирусной угрозе: люди жили и будут жить среди вирусов

Радио Никитин о вирусной угрозе: люди жили и будут жить среди вирусов

Пандемия COVID-19 напомнила о смертоносности вирусов. Только за последние 20 лет человечество столкнулось с Эболой, птичьим гриппом, свиным гриппом, SARS и MERS. Но в отличие от них, SARS-CoV-2 поразил миллионы людей практически во всех уголках света. Более 550 тысяч умерли от COVID-19.

"Нельзя исключать фактор, что человек все активнее внедряется в среду, где раньше спокойно себя чувствовали животные. В связи с этим и происходят различные передачи инфекций, которые в основном передавались от животных к животным. Благодаря тому, что у вирусов есть определенные механизмы, эти вирусы смогли и могут в будущем передаваться от животных к человеку. Не все эти случаи мы идентифицируем. Если этот вирус высокопатогенный и человек умирает, никто даже не успевает понять, отчего. Либо человек может переболеть бессимптомно. Либо происходит ситуация, которая произошла с коронавирусом, когда человек заразился от животного, и у вируса появилась возможность передаться от человека к человеку", - сказал Никитин в эфире радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что на самом деле вспышки различных заболеваний происходят постоянно, перечислив некоторые из них.

"В 2019 году довольно серьезные были вспышки кори, от которой есть очень эффективная вакцина. К сожалению, корь активно распространяется на территории Европы. В 2019 году было много вспышек полиомиелита в африканских странах. Вируса иммунодефицита человека в Пакистане – около тысячи человек. Активно сейчас переносятся различный геморрагические. То есть вспышки вирусных инфекций – это непрерывный процесс, с которым здравоохранение страны, в которой она происходит, эффективно справляется. Почему мы сейчас так активно смотрим на коронавирус? Потому что он вышел за пределы конкретного региона и даже континента, он распространен по всему миру. Именно это и беспокоит как научную общественность, так и каждого человека. Мы живем среди вирусных инфекций, жили и будем жить. Надо только надеяться, что правительство каждой страны будет вкладывать достаточно средств в науку, в здравоохранение, в медицину, в новые системы диагностики. Тут все зависит от каждой страны в отдельности и от Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул ученый.

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