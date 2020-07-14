Гварамия об участии в Олимпиаде-80: остался осадок от того, что не все команды приехали

Радио Гварамия об участии в Олимпиаде-80: остался осадок от того, что не все команды приехали

19 июля исполняется 40 лет с момента открытия летних Олимпийских Игр в Москве. Алеко Гварамия вспомнил ключевые события того лета и рассказал, почему, по его мнению, США нарушили главный закон Олимпийских Игр.

"Для меня Олимпиада-80 – это настоящий праздник, такие огромные соревнования, и я был включен в судейскую бригаду. И как судья при участниках я выводил Давида Квачадзе, Петра Заева – известнейших боксеров. На гонге я провел две трети всех боев, это в трех метрах от ринга, я видел все детали боев, которые проходили по этой программе. Остался осадок от того, что не все команды приехали и тем самым нарушили законы, по которым были задуманы в 1896 году бароном Пьером де Кубертеном Олимпийские Игры", – отметил Гварамия.

Напомним, что в связи с вводом советских войск на территорию Афганистана в декабре 1979 года, США, Канада, ФРГ, Япония и другие страны объявили бойкот Играм. Многие спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом.