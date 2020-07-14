Тарасов о столкновении на границе Армении и Азербайджана: конфликт никому не выгоден

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Радио Тарасов о боестолкновении на границе Армении и Азербайджана: конфликт никому не выгоден

Ситуация на границе Армении и Азербайджана относительно спокойная, сообщила во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook.

"Ночью с позиций вооруженных сил Армении было замечено движение танка противника, которое было пресечено огнем с нашей стороны. В данный момент на границе относительное спокойствие", – написала Степанян, ее слова приводит РИА Новости.

Она также сообщила о видеоматериале, который в дальнейшем планирует опубликовать.

Вооруженный инцидент произошел на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении в воскресенье. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана не может быть выгодным никому, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"После того как Армения и Азербайджан совместно отказались от выполнения Венских и Санкт-Петербургских соглашений, стало ясно, что любая провокация будет трактоваться только со своей точки зрения и в свою пользу. Обострение на линии соприкосновения, объективно говоря, играет на пользу и Алиеву, и Пашиняну. Если же говорить о большой геополитике, то никто не заинтересован в развязывании регионального конфликта", - рассказал Тарасов в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

Боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении 12 июля в Товузском районе Азербайджана и Тавушской области Армении соответственно.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан заявил 13 июля об обстреле армянского опорного пункта.