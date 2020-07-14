Такие обстоятельства: Барциц о путях выхода Абхазии из экономического кризиса

Радио Такие обстоятельства: Барциц о путях выхода Абхазии из экономического кризиса

Пандемия оказала негативное воздействие на всю мировую экономику, пошатнулась и финансовая система в том числе в самых благополучных, развитых странах мира, считает Барциц.

"Ото всюду приходят тревожные данные о том, что сворачиваются объемы производства, сворачивается торговая активность различных крупных игроков на мировом экономическом рынке. О сокращении, об уходе с рынка объявляют крупнейшие торговые сети. Это отражается и на торговом взаимодействии различных стран, поскольку закрытие границ не способствует торговой активности. Это коснулось и экономики нашего стратегического партнера Российской Федерации, с которой мы связаны весьма тесно, в том числе экономически. Разумеется, это не могло обойти стороной и абхазскую экономику. Экономика Абхазии пребывает в весьма сложной ситуации. И настойчивые усилия правительства Абхазии по выходу из этого сложного положения, конечно, вызывают уважение. Однако, мы являемся свидетелями того, что эти трудности не будут преодолены быстро. Наша финансовая, наша банковская сферы испытывают очень серьезное воздействие этих негативных процессов. Разумеется, это отразится и на наших торговых отношениях с Россией, поскольку основной рынок сбыта, основной наш торгово-экономический партнер – это Россия", - отметил Барциц.

Торгпред считает, что Абхазии необходимо увеличивать торговые отношения с Россией, об этом он неоднократно заявлял и ранее.

"Необходимо исправлять внешний торговый баланс, который существует сегодня - надо больше производить и надо больше продавать. Это необходимое условие для развития национальной экономики. И здесь возникают основные сложности. Когда складывается такой неблагоприятный фон, общая конъюнктура в экономике негативная, нам, как небольшой стране с большими сложностями в экономической и финансовой сфере, будет очень сложно говорить о повестке развития. Я бы сейчас говорил о повестке стабилизации, повестке экономического выживания. Здесь многое будет зависеть от руководителей экономического блока, от позиции нашего бизнес-сообщества, от того, насколько быстро мы сумеем мобилизовать наши усилия, собраться и отвечать адекватно на эти вызовы времени. На мой взгляд, сейчас необходимо не сокращать усилия в создании сырьевой и производственной баз. При всех сложностях необходимо правильно выстроить приоритеты наших усилий – необходимы вложения в сельское хозяйство, в агропромышленное производство. Альтернативы этому нет. Как бы ни было сложно, мы должны понимать, что Абхазия – это аграрная страна. При всем том, что принято считать туризм локомотивом национальной экономики, я все-таки глубоко убежден, что мы обязаны наращивать наш аграрный потенциал", - считает Олег Барциц.

По мнению торгового представителя, кризис, помимо того, что несет трудности и лишения, является еще и определенным стартом для реализации скрытых возможностей.

"При всем негативном фоне, который сейчас складывается в экономике, я все-таки вижу, как нарастает активность наших фермеров, наших крестьян. Люди в значительной степени начинают думать о том, что нужно возвращаться к возделыванию земли, к закладке новых площадей, к культивированию новых культур. В этой плоскости лежит значительная часть возможностей по выходу из этого глобального кризиса", - подчеркнул Барциц.