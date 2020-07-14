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Востоковед о векторе развития Турции: о принципе европеизации уже нужно забыть

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Об актуальности вопроса вступления Турция в ЕС на онлайн-конференции на тему: "Собор Айя-София: судьба византийской святыни и вектор развития Турции" рассказал заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев.

Радио
Востоковед о векторе развития Турции: о принципе европеизации уже нужно забыть

Турецкое правительство абсолютно дистанцировалось от перспективы вступления в Европейский Союз, считает политолог.

"Особенно после того, как от туда вышла с громким шумом Великобритания. Внутреннее брожение, которое сегодня мы замечаем во внутриевропейском союзе для Турции совершенно непривлекательно. О принципе европеизации Турции уже нужно забыть, как о политической цели. Современная политическая жизнь должна быть свободна в политике от религиозного сознания", - отметил Асламбек в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Каково значение собора Айя-София для православия, других христианских конфессий и мировых религий? Что изменится после превращения его в мечеть? Почему это решение было принято сейчас? Как повлияли на это решение внутриполитическая обстановка в Турции и ее отношения с зарубежными государствами? Какого вектора развития страны придерживается турецкое руководство?

Эти вопросы обсудили 14 июля в  Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференцию на тему: "Собор Айя-София: судьба византийской святыни и вектор развития Турции".



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