Такие обстоятельства: Кварчия о едином меню в детских садах Сухума

С какой целью в столице Абхазии решили разработать единое для всех детских садов меню, в эфире радио Sputnik рассказали главный специалист Управления образования по дошкольному образованию Аза Кварчия и заведующая детсадом "Алашара" Мадина Тужба.

Радио Такие обстоятельства: Кварчия о едином меню в детских садах Сухума

Вопросы, связанные с работой дошкольных учреждений после карантина, обсудили на совещании в администрации города Сухум. Глава администрации Беслан Эшба особое внимание уделил вопросу питания детей в дошкольных учреждениях и необходимости перехода к единому для всех меню. Кроме того, Эшба сообщил о том, что в ближайшее время будет проведена ревизия детских садов и составлен перечень проблем, которые нужно решать в первую очередь.

Главный специалист Управления образования по дошкольному образованию Аза Кварчия рассказала, что раньше каждый детский сад составлял свое меню, теперь же ситуация изменится.

"Я, как человек с большим опытом, считаю, что это неправильно. Меню должен составлять диетолог. Наш мэр Беслан Эшба предложил, и я считаю это правильно, чтобы диетолог подсчитывал калораж и составлял единое меню для всех 13 садов города Сухум. Считаю, это правильно. Сегодня ребенок в детском саду должен получить 1900 килокалорий. Это нужно уметь рассчитать, что сложно для медсестры и заведующего. Поэтому нам нужен диетолог", - рассказала Кварчия.

До Отечественной войны народа Абхазии в городе работало более 30 детских садов, а сегодня работает всего 13 государственных дошкольных учреждений, и все они перегружены, сообщила Кварчия. В этом году набор будет проводиться более тщательно, без превышения предельного количества детей в группах. Это связано с опасностью распространения коронавируса.

В настоящее время в Управление образования поступило уже более тысячи заявлений о приеме детей в детские сады, но принять смогут лишь 630 человек. Аза Кварчия отметила, что городу необходимы новые дошкольные учреждения.

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