Гаделия рассказал, какой случай сыграл большую роль в его становлении как органиста

Заслуженному артисту Абхазии, известному органисту Луке Гаделия - 35. О том, как юбиляр пришел в музыку, какое она имеет для него значение, артист рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия.

Радио Гаделия рассказал, какой случай сыграл большую роль в его становлении как органиста

Лука Гаделия - солист-органист органного зала Пицундского храма. С 2010 года принимает участие в проектах министерств культуры России и Абхазии "Культурные сезоны Россия-Абхазия", также участвует в ежегодном Сочинском органном фестивале, является участником ежегодных благотворительных концертов в Государственном концертном зале Пицундского храма.

"Мне всегда очень хотелось заниматься органом, потому что этот инструмент меня всегда завораживал, и из ближайших городов, которые были с наличием музыкального образования, именного органного, мы остановились на Гнесинке. Очень большую роль в моем становлении играет случай, - именно в этот год в Гнесинке открывалось отделение специального органа, именно в этот год орган получил статус специального инструмента, то есть раньше нужно было поступать либо на фортепиано, либо на теоретическое отделение и факультативно заниматься органом", - рассказал Гаделия.

По словам артиста, музыка дает силы, однако это достаточно тернистый путь.

"Ежедневные многочасовые занятия, концерты - это волнение, это достаточно физически и душевно трудозатратно. Когда это все в совокупности накладывается, конечно, быстро приходит моральное истощение, но именно та отдача публики, то тепло, которое ты получаешь на удачном концерте и та энергетика, которая через тебя проходит с помощью музыки, конечно, она восполняет вот эти пробелы, и можно сказать, что ты получаешь своего рода допинг. Музыка – это любовь на всю жизнь, ты без этого не мыслишь ни дня, это как почистить зубы, выполнить утреннюю гимнастику, ты должен обязательно позаниматься, если у тебя даже нет много времени, ты хотя бы должен подойти к инструменту, обязательно", - сказал Гаделия в эфире радио Sputnik Абхазия.