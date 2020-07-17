Маргия: волейбол в Абхазии держится на энтузиазме

Тренер сборной Абхазии по волейболу Зураб Маргия рассказал, как можно развивать волейбол в Абхазии и что необходимо для того, чтобы дети не бросали этот вид спорта.

Радио Маргия: волейбол в Абхазии держится на энтузиазме

15 июля в Абхазии в спортивно-оздоровительном комплексе "Агудзера" прошел чемпионат по волейболу среди мужских команд. Участие в нем приняли восемь команд из Очамчырского, Ткуарчалского, Гагрского, Гудаутского, Сухумского районов, а также команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

По итогам чемпионата первое место заняла команда из Ачандары, второе место - команда из Сухума, а третье место заняла команда из Очамчыры.

Как рассказал Маргия, команде Ачандары во многом помогает показывать такие высокие результаты то, что в школах все дети на физкультуре играют в волейбол.

"Сегодня очень тяжело заинтересовать ребенка волейболом, потому что он не видит своего результата, для этого нужны годы. Два-три года нужно для того, чтобы изучить азы, а потом только ребенка допускают к сетке. За это время многим становится неинтересно. Раньше между начинающими волейболистами проводили игры, а сейчас этому уделяется мало внимания. Сейчас те, кто двадцать лет в деле, занимаются волейболом на энтузиазме. Раньше это было хобби, а сейчас мы живем волейболом", - сказал Маргия.

По словам тренера, в волейболе мало владеть техникой, нужны умственные способности.

Зураб Маргия отметил, что в Абхазии есть все возможности проводить чемпионат страны по волейболу. Для этого уже есть 10 команд. Кроме того, в разных районах республики для этого есть хорошие спортивные залы.

Чемпионат проводится ежегодно с 1994 года, он посвящен памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. Организаторами мероприятия выступают Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола.