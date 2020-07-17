Микаа об июльских событиях 1989 года в Абхазии: для абхазов это было самосохранением

Радио Микаа о событиях июля 1989 года в Абхазии: ответная реакция самосохранения для абхазов

В ночь с 15 на 16 июля в Сухуме начались волнения, вызванные скандалом вокруг незаконного разделения Абхазского госуниверситета. Волнения переросли в вооруженное столкновение между грузинами и абхазами. Одним из участников тех событий был Леван Микаа, который в то время был студентом АГУ.

Как вспоминает Микаа, все началось с абхазского "Письма 130" и апрельских митингов, когда грузинские националисты подняли вопрос о выходе Грузии из СССР.

"Эта националистическая политика перешла в Абхазию, где начались выделения грузинских организаций на территории Абхазии. По национальному признаку делились вплоть до промышленных предприятий. Тогда националисты приняли решение о создании тбилисского филиала АГУ в Абхазии. Было требование открыть грузинские сектора в школах. Абхазская общественность так резко реагировала на все эти события, потому что любая форма создания какой-либо грузинской структуры преследовала своей целью переселение с территории Грузии профессорско-преподавательского состава, студентов и так далее. Как это произошло с Грузинским институтом субтропического хозяйства, его перенесли из Кутаиси в Сухум, за этим последовало большое количество людей. Все эти акты имели своей целью заселение Абхазии грузинами. Потому была такая жесткая реакция. Переселенческая политика была не только в 40-е - 50-е годы при Берия и Сталине, она продолжалась и в 60-е - 70-е годы. Грузия пыталась наращивать свое присутствие в Абхазии. Для абхазов это событие было самосохранением своей республики, своей нации. Это была ответная реакция. Эти решения были приняты вопреки законам СССР. Этот процесс можно было остановить только с помощью митингов и народного подъема, так как эти акции не подчинялись никому, их трудно было останавливать", - рассказал Микаа.

15 июля 1989 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление "О существенном обострении межнациональных отношений в Абхазской АССР по причине незаконных попыток образовать в городе Сухуми филиала ТГУ". В документе Президиум просил Совет Министров СССР обязать Совет Министров Грузии отменить незаконное распоряжение о создании филиала ТГУ в Сухуме. Однако данное решение и другие действия властей были недостаточными и не были в состоянии повлиять на развитие ситуации. На 16 июля были назначены экзамены в филиал, проведение которых стремились не допустить абхазы. В итоге противостояние достигло своего апогея, не обошлось без кровопролития. Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 июля, когда произошли кровавые столкновения грузин и абхазов. Тогда по официальным данным было убито 17 человек — 11 грузин, пять абхазов и один грек, а ранения различной тяжести получили 4448 человек. По неофициальным данным, жертв было гораздо больше. 16 июля постановлением Верховного Совета Абхазии в городах Сухум, Очамчыра и Гулрыпшском районе было введено особое положение.