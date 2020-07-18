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"ЯсноПонятно": стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

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Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?

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"ЯсноПонятно": стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? 
Граффити может стать легальным? Как должны выстраиваться отношения между городом и художником? Музей стрит-арта — это оксюморон? Как можно монетизировать уличное искусство, и перестаёт ли он от этого быть контркультурным движением?
Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у Полины Могилиной, искусствоведа и куратора галереи современного искусства "Триумф". Что чувствует художник, когда закрашивают его работы, и всегда ли стрит-арт — это высказывание, объясняет Misha Most.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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