"ЯсноПонятно": стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?

Радио "ЯсноПонятно": стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают?

Граффити может стать легальным? Как должны выстраиваться отношения между городом и художником? Музей стрит-арта — это оксюморон? Как можно монетизировать уличное искусство, и перестаёт ли он от этого быть контркультурным движением?

Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у Полины Могилиной, искусствоведа и куратора галереи современного искусства "Триумф". Что чувствует художник, когда закрашивают его работы, и всегда ли стрит-арт — это высказывание, объясняет Misha Most.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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