"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Как понять, что быть начальником — не твое, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?

Радио "Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

Культ "достигаторства" везде: успешный успех, погоня за деньгами и властью. Но не всем это подходит. Навязанные извне амбиции несут с собой напряжение, фрустрацию, злость и жалость к себе. Как подниматься по карьерной лестнице, если нет желания руководить, и можно ли стать начальником, если очень хочется?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской говорим о главных стереотипах, существующих вокруг руководящих позиций.

1:45 Начальниками рождаются или становятся?

3:15 Какие личностные черты характеризуют будущего руководителя

5:00 Можно ли вырастить из ребенка начальника

7:00 Как hr-менеджеры определяют по соискателю, кто он: потенциальный управленец или хороший исполнитель?

8:45 "Я же не дурак": как показать другим свой потенциал руководителя

11:10 Как не прослыть выскочкой, демонстрируя руководству свои лучшие стороны

14:10 "Мой коллега продвинулся, потому что он подхалим": заблуждение или правда?

17:40 Как новому руководителю поставить себя перед коллегами, с которыми еще вчера был на равных

20:00 О ситуациях, когда человек ничего не делает для своего продвижения, но сожалеет, что кто-то другой стал начальником

22:15 Как ещё можно развивать карьеру, если не вверх

23:50 Правда ли, что подчиненный может получать зарплату больше начальника

25:55 Как понять, что управлять другими тебе не надо

29:30 Начальники ничего не делают, но получают большую зарплату: так ли это?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости.