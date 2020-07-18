"Да нет, наверное": великий и пугающий иностранцев

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Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!
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Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 14 миллионов, более 7 миллионов человек выздоровели, 600 тысяч человек скончались.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар назначил служебную проверку по инциденту с участием сотрудников УВД Гагры, конфликт в Государственной службе охраны в пресс-службе президента назвали бытовым.
Во время поездки в Центр специального назначения Службы госбезопасности главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.
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