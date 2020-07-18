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"Да нет, наверное": великий и пугающий иностранцев

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200718/1030559544/Da-net-navernoe-velikiy-i-pugayuschiy-inostrantsev-.html

Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!

Радио
"Да нет, наверное": великий и пугающий иностранцев

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