"Да нет, наверное": великий и пугающий иностранцев

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На коронавирус в Абхазии за сутки проверили 205 человек Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 14 миллионов, более 7 миллионов человек выздоровели, 600 тысяч человек скончались. 60

Слухи о драке милиционеров и ссоре в ГСО: что произошло в силовых структурах Абхазии Министр внутренних дел Дмитрий Дбар назначил служебную проверку по инциденту с участием сотрудников УВД Гагры, конфликт в Государственной службе охраны в пресс-службе президента назвали бытовым. 1537