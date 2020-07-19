Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Радио Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Пока ученые присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберёмся до его порога – и что найдем, переступив его.

Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за ее пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?

Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А еще он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.

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