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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200719/1030560072/Osvoenie-drugikh-planet-kak-zachem-a-vdrug-tam-zanyato.html

Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, ее наличие... Какие трудности ждут нас на пути к другим планетам?

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Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Пока ученые присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберёмся до его порога – и что найдем, переступив его. 
Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за ее пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?
Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А еще он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.

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