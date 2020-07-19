21:17 19 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.71
  • EUR81.68
Поиск
Это надолго
© Sputnik

"Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200719/1030565870/Eto-nadolgo-zachem-uchit-detey-izvinyatsya.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Радио
"Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трехлетки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребенок — ябеда?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике. А ещё говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими.
Партнер сегодняшнего эпизода — ООО "Пфайзер Инновации", производитель биологически активной добавки к пище Бифиформ Бэби.
Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой.
Откуда в детях столько агрессии и как научить их самоконтролю, читайте в рекомендациях психолога, мамы одиннадцати детей Екатерины Бурмистровой.
3:00 Во сколько лет ребенок уже способен говорить "спасибо" и "извини"
5:45 "Прости меня": магическая формула, которая все обнуляет
7:00 Чем детский стыд отличается от вины?
9:30 "Совести у тебя нет": когда она формируется у детей?
10:45 Почему дети ябедничают и в каком возрасте — это реальная потребность?
16:00 Работает ли обучение извинениям на родительском примере?
17:45 Как проходит обучение извинениям
19:45 О насилии и принуждении к извинениям
24:15 Как случайно не воспитать обострённое чувство вины?
26:15 Говорим о взрослых: почему мы с трудом признаём свою неправоту, особенно перед детьми
Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Юбилей московских Игр: церемония открытия Олимпиады-80
Исторические Игры: 40 лет со дня открытия Олимпиады в Москве
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться