"Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Радио "Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трехлетки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребенок — ябеда?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике. А ещё говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими.

Партнер сегодняшнего эпизода — ООО "Пфайзер Инновации", производитель биологически активной добавки к пище Бифиформ Бэби.

Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой.

Откуда в детях столько агрессии и как научить их самоконтролю, читайте в рекомендациях психолога, мамы одиннадцати детей Екатерины Бурмистровой.

3:00 Во сколько лет ребенок уже способен говорить "спасибо" и "извини"

5:45 "Прости меня": магическая формула, которая все обнуляет

7:00 Чем детский стыд отличается от вины?

9:30 "Совести у тебя нет": когда она формируется у детей?

10:45 Почему дети ябедничают и в каком возрасте — это реальная потребность?

16:00 Работает ли обучение извинениям на родительском примере?

17:45 Как проходит обучение извинениям

19:45 О насилии и принуждении к извинениям

24:15 Как случайно не воспитать обострённое чувство вины?

26:15 Говорим о взрослых: почему мы с трудом признаём свою неправоту, особенно перед детьми

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