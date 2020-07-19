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От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200719/1030565877/Ot-samoleta-do-vilki-kto-i-pochemu-sozdaet-veschi-vokrug-nas-takimi-.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Радио
От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими

Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?

Сколько дизайнеров нужно, чтобы создать вертолет и сколько времени это займет? Дизайн — это всегда вкусовщина, или есть объективные критерии? Нужно ли в этой профессии высшее образование? Креативность можно "натренировать"?

Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Объясняет гость эпизода — шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 



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